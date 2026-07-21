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21 июля 2026 в 14:11

В одном регионе зафиксировали рост интереса школьников к экспедициям

Член ОП Крыма Костылев: школы полуострова стали чаще устраивать экспедиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Крыму наблюдается рост интереса школьников к экспедициям — общеобразовательные учреждения все чаще организовывают подобные мероприятия, рассказал в беседе с телеканалом «Крым 24» советник председателя Общественной палаты республики по образованию Евгений Костылев. Он связал это с развитием краеведения и туризма в регионе.

Краеведческий компонент [дети] пропускают через себя, делают это своим жизненным опытом. Соответственно, когда ты это делаешь своим опытом, оно гармонично входит в тебя и развивает как личность, — высказался Костылев.

По его словам, юные жители полуострова с удовольствием присоединяются к экспедициям. Подрастающему поколению действительно интересно изучать окружающий мир, подытожил эксперт.

Ранее советник директора по формированию корпоративной идеологии и патриотическому воспитанию Крымского исследовательского института беспилотных технологий Даниил Лунев сообщил, что крымские школьники увлеклись изучением беспилотных технологий. Он подчеркнул, что сейчас формируется кадровый резерв, который будет очень полезен в будущем.

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