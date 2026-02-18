Крымские школьники увлеклись изучением беспилотных технологий, рассказал в эфире телеканала «Крым 24» советник директора по формированию корпоративной идеологии и патриотическому воспитанию «Крымского исследовательского института беспилотных технологий» Даниил Лунев. Он подчеркнул, что сейчас формируется кадровый резерв, который будет очень полезен в будущем.

Мы занимаемся обучением ребят, формируя кадровый резерв, который сейчас очень нужен. В этой сфере работают преимущественно молодые специалисты, потому что их легче обучать. Средний возраст учеников — это седьмой класс, — поделился Лунев.

Он добавил, что особое внимание уделяют поиску наиболее талантливых школьников и студентов в изучении данной отрасли. По словам специалиста, в будущем им будут предоставлены соответствующие профессии.

