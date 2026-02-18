Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 17:19

Крымские школьники увлеклись изучением беспилотных технологий

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва‭»
Подписывайтесь на нас в MAX

Крымские школьники увлеклись изучением беспилотных технологий, рассказал в эфире телеканала «Крым 24» советник директора по формированию корпоративной идеологии и патриотическому воспитанию «Крымского исследовательского института беспилотных технологий» Даниил Лунев. Он подчеркнул, что сейчас формируется кадровый резерв, который будет очень полезен в будущем.

Мы занимаемся обучением ребят, формируя кадровый резерв, который сейчас очень нужен. В этой сфере работают преимущественно молодые специалисты, потому что их легче обучать. Средний возраст учеников — это седьмой класс, — поделился Лунев.

Он добавил, что особое внимание уделяют поиску наиболее талантливых школьников и студентов в изучении данной отрасли. По словам специалиста, в будущем им будут предоставлены соответствующие профессии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее призвал не перегружать старшеклассников новыми предметами, такими как «Обучение служением», а внедрять социальные практики в игровой форме без дополнительных уроков. Парламентарий подчеркнул, что его собственные дети, которые учатся в старших классах, испытывают колоссальную нагрузку.

беспилотники
школьники
технологии
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лед с балкона едва не убил жителя Самары
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.