Европейский союз все чаще сталкивается с неприятием своей официальной линии по отношению к России со стороны граждан европейских стран, такое мнение высказал РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он уточнил, что в настоящее время в Европе не принято открыто обсуждать бесполезность и негативные последствия антироссийских санкций для самого Евросоюза.

Политики и средства массовой информации, конечно, которые поддерживают эту политику, очень хорошо знают, что люди не одобряют эту политику. Фактически эта политика отвергается, — подчеркнул Картайзер.

Как отметил политик, данная тенденция прослеживается не только по итогам выборов, но и в настроениях представителей деловых кругов Европы, которые все активнее выступают за восстановление взаимодействия с Москвой. Картайзер добавил, что никто не решается говорить об ограничениях против России, потому что это стало табу — своего рода «священной коровой» европейской политики. В связи с этим необходимо заставить общественность обратить на это внимание.

Ранее глава болгарского МИД Велислава Петрова-Чамова сообщила, что София выражает несогласие с отдельными антироссийскими ограничениями, планируемыми в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза. По ее словам, подобные шаги несут существенные экономические угрозы для стран-союзников.