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17 июня 2026 в 16:01

В Европе выступили против ряда антироссийских санкций

МИД Болгарии выступил против ряда санкций, которые ЕС хочет ввести против РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Болгария не согласна с частью антироссийских мер, которые Евросоюз намерен ввести в рамках готовящегося 21-го пакета санкций, заявила глава МИД страны Велислава Петрова-Чамова. Она отметила, что такие меры несут значительный экономический риск для союзников, передает ТАСС.

Мы не поддерживаем инициативы санкций, которые связаны с энергетикой, нам необходимо обеспечить энергетическую стабильность страны. А также [не поддерживаем] символические санкции, которые связаны с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, они не имеют никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивны, — отметила она.

До этого ЕС ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.

Также в МИД России сообщили, что практика расширения российского стоп-листа в отношении граждан недружественных государств, ведущих антироссийскую деятельность, будет продолжена. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали дальнейшие меры в ответ на действия западных стран.

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