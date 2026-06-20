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20 июня 2026 в 11:43

Российские туристы пострадали из-за масштабной утечки хлора в отеле Турции

«SHOT ПРОВЕРКА»: пять россиян пострадали из-за утечки хлора в турецком отеле

Фото: IMAGO/Global Look Press
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В турецком отеле из-за серьезной утечки хлора пострадали 25 туристов, пять из которых являются гражданами России, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Инцидент произошел в отеле Asteria Family Resort Side в Анталье.

Отмечается, что во время обработки бассейна сторонней компанией произошел сильный выброс хлора. Токсичные пары быстро распространились по территории гостиницы, а резкий запах химикатов почувствовали даже туристы, которые находились далеко от бассейна. В результате отравление получили 25 человек, включая пятерых граждан РФ.

К месту происшествия прибыли скорая и жандармерия, а также представители Минздрава Турции и Министерства туризма и природоохранных служб страны. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в государственную больницу Манавгата и несколько частных клиник города. В администрации отеля сообщили, что после обследования и оказания медицинской помощи всех пациентов отпустили.

Ранее сообщалось, что турецкая пара напала на российских туристок на отдыхе из-за шезлонгов у бассейна в Бодруме. По словам одной из отдыхающих, спор начался после того, как иностранцы потребовали освободить занятые лежаки и начали выбрасывать вещи девушек.

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