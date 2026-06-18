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18 июня 2026 в 12:34

Стали известны подробности атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Лукашенко: водитель автобуса с детьми в Брянской области видел несколько дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Водитель автобуса с детьми, атакованного ВСУ в Брянской области, видел несколько беспилотников, находившихся рядом с транспортом, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сославшись на слова водителя, глава республики отметил, что дроны «жужжали и летали над автобусом», передает БелТА.

Тот же водитель автобуса говорит, что он лично видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом, — сказал Лукашенко.

17 июня ВСУ атаковали с помощью БПЛА автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина, а восемь человек, включая шестерых детей, были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее Лукашенко подтвердил, что беспилотник, ударивший по автобусу, имел украинское происхождение. По его словам, Киев, отвечая на претензии, заявил о возможной покупке беспилотников третьими лицами и не исключил версию провокации.

Также Лукашенко отмечал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным недопустимость распространения украинского конфликта на территорию республики. По его словам, эта тема поднималась многократно.

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