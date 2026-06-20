На пляже в Турции нашли беспилотник Sözçu: на пляже в Турции нашли неустановленный беспилотник

На побережье Черного моря в Турции обнаружили беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения, сообщила газета Sözçu. По данным издания, поврежденный дрон нашли на пляже Чакраз в районе Амасра, который расположен в провинции Бартын.

Предположительно, аппарат вынесло на берег морскими волнами. Находку заметили очевидцы. После этого информация была передана в экстренные службы. На место прибыли сотрудники жандармерии, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

После осмотра территории беспилотник был взят под охрану. Специалисты приступили к его изучению, чтобы установить происхождение аппарата и выяснить обстоятельства его появления.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов РФ и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Интенсивная работа сил ПВО велась в течение утра и первой половины дня. В военном ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение целей производились в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени.