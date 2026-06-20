Солдаты ВС РФ окружают ВСУ в Краматорске с севера и юга

Солдаты ВС РФ окружают ВСУ в Краматорске с севера и юга Марочко: российские войска окружают ВСУ в Краматорске

Российские подразделения ведут наступательные действия в направлении Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Неспублике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, продвижение осложняется особенностями местности и укрепленной обороной Вооруженных сил Украины.

В Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации наблюдается сложный рельеф, который влияет на характер боевых действий. Марочко уточнил, что восточнее агломерации расположена гряда, где украинские силы укреплялись с 2014 года. По его оценке, прямое продвижение в этом направлении затруднено.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что освобождение Рай-Александровки облегчает Вооруженным силам России продвижение к Славянску. По его словам, это позволит российской армии контролировать пространство Славянско-Краматорской агломерации с помощью тяжелой артиллерии.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили Рай-Александровкув ДНР. По данным ведомства, в операции участвовали подразделения Южной группировки войск.