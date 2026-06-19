Военэксперт рассказал, что ВС РФ дает освобождение Рай-Александровки в ДНР

Освобождение Рай-Александровки облегчает Вооруженным силам России продвижение к Славянску, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, это позволит российской армии контролировать пространство Славянско-Краматорской агломерации с помощью тяжелой артиллерии.

На мой взгляд, самым большим достижением последних суток [для России] было освобождение Рай-Александровки, поскольку бои за этот населенный пункт шли давно и тяжело. В результате можно сказать, что сейчас мы этот населенный пункт контролируем. Это очень важно, так как он занимает господствующую высоту над Славянско-Краматорской агломерацией. Поставив туда теперь тяжелую артиллерию, мы сможем контролировать пространство фактически, не только промзону. Удаление Рай-Александровки от окраин Славянска составляет приблизительно семь-восемь километров. То есть фактически это уже пристальная дистанция, — пояснил Артамонов.

Он подчеркнул, что потеря Рай-Александровки означает для ВСУ необходимость переброски, включая позиции в Славянске и Краматорске. По словам эксперта, эвакуация населения и заводов уже началась. При этом, отметил аналитик, там находились действующие предприятия оборонного комплекса, которые теперь переводят на запад Украины.

[Рай-Александровка] — это еще одна очень крупная потеря для киевского режима. Эвакуировать — полбеды, надо еще наладить работу на новом месте, а там какой-то очень маленький городок абсолютно не промышленного профиля. Да и местные жители не особо сильно радуются произошедшему. Их надо будет обеспечивать жильем, запускать производственные циклы, строить заводы. Падение последней крепости на территории Донбасса будет означать, что полное освобождение региона не за горами. Более таких укрепрайонов не существует. В Донбассе их вообще нет до Днепра, потому что Славянск и Краматорск утоплены достаточно глубоко в линию обороны ВСУ, — заключил Артамонов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили Рай-Александровку в ДНР. По данным ведомства, в операции участвовали подразделения Южной группировки войск.