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20 июня 2026 в 03:06

В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В Севастополе отражают атаку БПЛА ВСУ, сбиты два беспилотника, написал губернатор Михаил Развожаев у себя в Telegram-канале. Это произошло в районе Северной стороны, в результате чего была объявлена воздушная тревога.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны, — говорится в сообщении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов РФ и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Интенсивная работа сил ПВО велась в течение утра и первой половины дня.

До этого Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА.

В то же время в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытку прорыва украинских сил на Добропольском направлении. Колонна бронетехники штурмового полка ВСУ выдвинулась от населенного пункта Сергеевка в сторону Красноармейска.

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