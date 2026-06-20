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20 июня 2026 в 04:36

Перцов заявил, что целью атаки под Брянском было массовое поражение людей

Перцов: атака ВСУ под Брянском направлена на массовое поражение людей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Атака беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была заранее спланирована и координировалась, заявил первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов. По его словам, БПЛА был оснащен поражающими элементами.

Он отметил, что их применение свидетельствует о направленности удара на людей, находившихся в транспортном средстве. Перцов считает, что атака носила организованный характер. По его оценке, действия были не случайными, а контролировались и координировались.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа, скорее всего, намеренно обойдет вниманием очередное преступление Киева — атаку Вооруженных сил Украины на гражданский автобус с детьми в Брянской области. Представитель Кремля выразил уверенность, что Москва снова не услышит никаких осуждающих слов в адрес Украины со стороны руководства западных государств.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы, которые ехали в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей.

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Владимир Перцов
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