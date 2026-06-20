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20 июня 2026 в 05:37

В трех аэропортах России ограничили прием и отправку самолетов

Аэропорты Казани, Чебоксар и Ульяновска временно перекрыли небо

Фото: Florian Gaertner/Global Look Press
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В аэропортах Казани, Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее представители авиаперевозчика «Победа» сообщили, что рассчитывают восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. В компании пояснили: ведется активная работа по нормализации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений до минимума.

До этого пресс-служба АТОР сообщила, что последствия массовой отмены вылетов и прилетовв московских аэропортах затронули почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры приступили к переоформлению билетов для клиентов отмененных рейсов. В АТОР добавили, что пассажиров, ожидающих отправления в Россию в зарубежных аэропортах, обеспечат питанием. В Минтрансе РФ рассказали, что свыше полусотни авиарейсов были задержаны в аэропортах Московского региона более чем на два часа.

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