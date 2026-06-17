Как избавиться от сорняков на участке без химии: всего 2 действия

Как избавиться от сорняков на участке без химии: всего 2 действия

Многие дачники годами бьются с одной и той же проблемой — сорные растения не дают покоя ни весной, ни летом, ни даже осенью. Они ведут себя как настоящие захватчики: вытягивают из земли все полезные микроэлементы, которые так нужны овощам и ягодам, закрывают молодые всходы от солнца, создавая тень, мешают нормально развиваться корневой системе огородных культур и ко всему прочему служат отличным убежищем для тли, жуков и прочих вредителей. Выкорчевать их раз и навсегда — задача нереальная, природа все равно возьмет свое. Однако есть несколько надежных приемов, которые позволяют взять ситуацию под контроль. Причем без дорогой магазинной химии и огромных финансовых вложений. Делимся простыми и рабочими способами, как навести порядок на грядках своими силами.

Шаг 1. Тщательно удаляем все сорняки

Первый шаг — обычная ручная прополка. Если подходить к ней с умом, она дает отличный результат и абсолютно безопасна для почвы и вашего здоровья. Главное здесь — системность, а не разовые героические усилия.

Проводите прополку хотя бы раз в 5–7 дней. Как только заметили первые крошечные всходы лебеды, пырея или мокрицы, сразу удаляйте их. Пока сорняк маленький, его корень слабый и выдергивается легко.

Не давайте врагам цвести. Как только на растении появляются бутоны — считайте, что через месяц у вас будет новый урожай семян, которые пролежат в земле годами. Один куст осота может разбросать до нескольких тысяч семечек.

Лучшее время для работы — утро после дождя или полива. Влажная земля становится рыхлой и податливой, сорняк выскальзывает целиком, не оставляя обломков корневища в глубине.

Используйте удобный инструмент. Короткая тяпка или ручной культиватор с острыми зубьями помогут поддеть стержневой корень, не повредив рядом растущие помидоры или огурцы.

Складывайте вырванные сорняки сразу в ведро или тачку. Если оставить их на влажной грядке, многие укореняются заново.

Шаг 2. Не даем расти сорной траве снова

После того как основная масса ненужной растительности удалена, наступает черед следующего важного этапа — мульчирования. Этот агротехнический прием прост, как все гениальное: землю сверху накрывают любым материалом, который не пропускает солнечные лучи. А свет, как известно, главный двигатель роста любой травы. Без доступа ультрафиолета семена сорняков в верхнем слое почвы не просыпаются, а корневища не дают новых побегов.

Как избавиться от сорняков на участке без химии: всего 2 действия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для мульчирования отлично подходят бюджетные и натуральные материалы:

солома или сено (следите, чтобы в них не было колосков с семенами);

скошенная и подсушенная газонная трава (свежую класть нельзя — она начнет гнить);

древесная щепа или кора лиственных пород;

картон (лучше коричневый, без глянца и цветной печати);

опавшая листва, собранная осенью.

Процесс выглядит так: после прополки рассыпаете мульчу слоем 5–10 сантиметров прямо по влажной земле, вокруг культурных растений. Сорняки получают жесткий световой блок и постепенно слабеют.

Дополнительные плюсы мульчи

Помимо основного назначения — перекрыть ресурсы сорнякам, мульча дает еще несколько положительных эффектов.

Влага перестает испаряться даже в тридцатиградусную жару — вам придется поливать грядки в два-три раза реже.

Земля под соломой или картоном остается рыхлой и воздушной, не образуется корка после дождя.

Постепенно мульча перегнивает и превращается в натуральное удобрение, которое подкармливает ваши растения.

Зимой этот слой защищает корни многолетников от промерзания, а весной — от резких перепадов температур.

Рассказываем, как избавиться от сорняков на участке своими руками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенно хорош картон: расстелите его в междурядьях, накройте сверху тонким слоем травы — и вы забудете о тяпке на весь сезон. Так вы своими руками создадите на участке здоровую экосистему, где культурные растения будут в приоритете, а сорняки останутся лишь редкими гостями, которых легко удалить за пару минут.

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