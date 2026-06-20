Топ-10 самых популярных машин в России: цены, как выгодно приобрести

Автомобильный рынок начинает постепенно оживать после сложного 2025 года, о чем свидетельствует статистика продаж за первые пять месяцев текущего года. Согласно данным аналитиков, восстановление рынка — заслуга в том числе отечественных производителей. Какие автомобили сейчас выбирают покупатели и кто стал лидером рейтинга продаж — в материале NEWS.ru.

Что происходит с авторынком в 2026 году

По данным агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2026 года россияне купили 492,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Рынок восстанавливается, и сразу несколько факторов работают в пользу спроса: ключевая ставка пошла вниз, дилеры активно предлагают скидки и дешевые кредиты, а модельный ряд доступных автомобилей стал шире.

При этом за последнее время серьезно поменялась структура рынка. Если еще весной 2025 года китайские марки контролировали 60% авторынка, то сейчас на их долю приходится только 48%. Но это не значит, что «китайцы» вдруг пропали, а им на смену пришли «японцы» или «немцы».

Автомобили в автосалоне «Geely» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Главный тренд 2026 года — это локализация. Китайские производители начинают делать свои машины в России, но под новыми, уже местными брендами. Например, в Калуге выпускают автомобили Tenet — на самом деле это Chery. Несколько дней назад появились кроссоверы марки Jeland — это на самом деле Jaecoo, которые собирают на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. А скоро вместо Geely у нас будут Volga, вместо Exeed и Exlantix — Esteo, а вместо Hongqi — Aurus Senat», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

При этом продажи машин в 2026 году сильно зависят не только от цены на модель или ее потребительских характеристик, но и от того, какие кредитные условия предлагает продавец или насколько большие он дает скидки.

«Субсидированные кредиты, то есть займы для покупателей, в которых значительную часть расходов по процентной ставке берет на себя автомобильный бренд, играют сегодня первостепенную роль. До 90% новых машин сегодня приобретаются в кредит», — рассказал NEWS.ru генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов.

По его словам, кредиты оформляют даже те, у кого, в принципе, есть деньги на покупку. Однако скидка при оформлении такая, что выгоднее его взять, получить бонус и через пару дней погасить задолженность.

Сотрудница автосалона консультирует клиента Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Это порождает другую проблему. Льготные кредиты стали настолько привычным делом, что без них продажи просто встают. Как только марка прекращает финансовую поддержку, потребители начинают смотреть в сторону тех, кто продолжает тратить деньги на льготы. Сменить один китайский бренд на другой для покупателя вообще не вопрос. О той лояльности покупателей, которую имели Toyota, BMW, Skoda или Kia, нынешним игрокам и мечтать не приходится. Авторитет нарабатывается годами, а то и десятилетиями», — пояснил Чистов.

10 место. Changan Uni-S

Замыкает десятку самых популярных автомобилей в России кроссовер Changan Uni-S с показателем в 8870 проданных экземпляров. Причем сейчас в России продается сразу два поколения Uni-S. Новая модель появилась осенью 2025 года и принесла с собой принципиальное изменение — полный привод, которого в прежней версии не было.

Цены на такой автомобиль начинаются от 2 979 900 рублей. Параллельно доступна и предыдущая версия с передним приводом, причем формально она дороже — от 3 059 900 рублей без учета скидок. С ними — от 2 379 900 рублей за автомобили 2024 года выпуска.

9 место. Lada Iskra

За пять месяцев россияне купили 12 204 «Искры». Этот автомобиль занимает нишу между Granta и Vesta, а в ее основе лежат конструктивные решения Renault Logan третьего поколения, которые остались у АвтоВАЗа после ухода французского концерна.

Автомобиль Lada Iskra на XXVII Петербургском международном экономическом форуме в выставочном центре «Экспофорум», 2024 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У Lada Iskra есть три версии, отличающиеся типом кузова: седан, универсал SW и кросс-версия SW Cross. Моторов два: базовый 1,6 л на 90 л. с. и более мощный 1,6 л на 106 л. с. Трансмиссий сразу три: вазовская пятиступенчатая «механика», китайская шестиступенчатая «механика» от восточного партнера или вариатор (тоже китайский).

Цены: седан — от 1 277 000 рублей, универсал — от 1 527 000 рублей, кросс-версия SW Cross — от 1 657 000 рублей.

8 место. Haval M6

Haval M6 приобрели 12 539 покупателей. Этот китайский кроссовер собирают на заводе в Туле, а его главный козырь — соотношение цены, размера и оснащения. Под капотом у M6 — 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л. с. Коробка передач на выбор: «механика» на шесть ступеней или семиступенчатый «робот» DCT.

Цены в 2026 году: версия с «механикой» — 2 049 000 руб., с «роботом» — 2 299 000–2 349 000 руб.

7 место. Lada Niva Legend

Lada Niva Legend продалась в количестве 13 572 автомобилей. Для машины, которой скоро будет 50 лет, отличный результат. Кроме того, старая «Нива» обновилась — на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2026 года АвтоВАЗ представил серьезно модернизированный автомобиль. Теперь у «Нивы» будет новый мотор, руль с подушкой безопасности и кузов, который не боится ржавчины.

Автомобиль Lada Niva Legend в автосалоне дилерского центра Lada в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старая «Нива» стоит от 1 099 000 до 1 258 000 руб. Обновленная машина, вероятно, будет на 7–10% дороже.

6 место. Tenet T4

Шестая позиция — у Tenet T4. Несмотря на то что это молодая марка, присутствующая на рынке всего два года, компании удалось продать 17 232 машины за пять месяцев.

Tenet T4 — это компактный кроссовер, технически родственный Chery Tiggo 4. Собирают его на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, базовые версии оснащаются атмосферным 1,5-литровым мотором на 113 л. с. в паре с «механикой» или вариатором. Топовые — турбомотором 1,5 л на 147 л. с. и «роботом» DCT. Ключевое конкурентное преимущество: полный привод в двух старших комплектациях — редкость для автомобилей такого размера и ценового диапазона. А весной 2026 года появилась еще одна версия — T4L. Это удлиненный вариант того же кроссовера.

Базовый T4 без индекса L стоит от 2 169 000 рублей за переднеприводную версию с механикой, полноприводный вариант — от 2 659 000 рублей.

5 место. Lada Niva Travel

У Lada Niva Travel результат 18 148 единиц, по сравнению с прошлым годом продажи выросли почти на 30%. Объяснение простое: Niva Travel обновили в прошлом году, дали модели более мощный двигатель, а покупатели приняли эти изменения с энтузиазмом.

Цены — от 1 419 000 до 1 814 000 руб. за версию с новым мотором.

Автомобиль Lada Niva Travel на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме в выставочном центре «Экспофорум», 2025 год Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

4 место. Lada Vesta

Четвертое место у Lada Vesta — 22 061 машина. Несмотря на высокую позицию в списке, динамика продаж у модели отрицательная: за пять месяцев 2026 года спрос на «Весту» сократился сразу на 40,4% по сравнению с 2025 годом.

Vesta борется с конкурентами одновременно с двух сторон. Снизу давит Lada Iskra: она дешевле, современнее и занимает схожую нишу семейного автомобиля. Сверху наседают Tenet T4 и Haval M6 — за чуть большие деньги покупатель получает кроссовер, который сегодня воспринимается как более статусный и практичный автомобиль. Vesta оказалась в «клещах» конкурентов.

Базовая Lada Vesta сейчас стоит 1 558 000 рублей, топовый универсал SW Cross — 2 246 000 рублей.

3 место. Haval Jolion

Третья строчка рейтинга — у Haval Jolion с показателем в 27 603 машины за пять месяцев. Этот кроссовер тульской сборки появился в России в 2021 году и с тех пор не покидал тройку лидеров по продажам. Секрет долголетия — сочетание доступной цены и оснащения.

В 2026 году Jolion прошел второй рестайлинг, а полноприводные машины получили новый 1,5-литровый мотор с турбиной переменной геометрии и жидкостным интеркулером. Его мощность такая же, как у старого (150 л. с.), но крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм.

Автомобиль Haval Jolion Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены на Jolion начинаются от 2 049 000 руб. за базовую переднеприводную версию. Полноприводный автомобиль в комплектации «Техно+» стоит 2 899 000 руб.

2 место. Tenet T7

Автомобиль Tenet T7 выпускается меньше года, однако уже достиг второй строчки рейтинга с показателем в 29 692 проданные единицы. T7 собирают в Калуге. Технически это Chery Tiggo 7L с «зимним пакетом» в базовом оснащении. Под капотом — 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. с семиступенчатым «роботом». Доступны передний и полный привод. Базовая комплектация Active уже включает обогрев всех сидений, руля и лобового стекла, два 12,3-дюймовых экрана, камеру заднего вида, бесключевой доступ и круиз-контроль.

Tenet T7 с передним приводом стоит от 2 735 000 рублей, однако цену можно снизить до 2 535 000 рублей, пользуясь предложениями дилеров. Полноприводный T7 стоит от 2 940 000 рублей.

1 место. Lada Granta

Первое место у Lada Granta — 48 669 проданных машин только за январь — май 2026 года. Это на 14,9 тыс. больше, чем у ближайшего преследователя Tenet T7.

Granta — самый доступный новый автомобиль в России. Стартовая цена составляет 850 000 рублей. Базовая версия идет без кондиционера, модель с данной опцией оценивается уже в 998 000 рублей.

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет дальше

По словам экспертов, Lada Granta по-прежнему будет лидером российского авторынка — ее цена настолько ниже, чем у соперников, что ей пока никто не угрожает.

«Однако есть уже и тревожные сигналы — рынок в целом вырос на 11,8%, а спрос на Granta сократился на 14,1%», — рассказал Дмитрий Гайдукевич.

Но все же главная интрига лета и осени 2026 года — это как будут продаваться российские новички, а именно автомобили марок Jeland и Volga.

«Судя по всему, на эти машины хотят не просто прикручивать новые эмблемы, а наладить полноценное производство. Это значит, что их должны продавать в большом количестве. А раз так, то должны быть и интересные цены», — пояснил эксперт.

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