Иран отказался общаться с США из-за Израиля AP: Иран отменил переговоры с США на фоне продолжающихся атак Израиля

Иран отказался от проведения переговоров с США из-за атак Израиля в Ливане, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с позицией Тегерана. Мероприятия планировалось организовать 19 июня в Швейцарии.

Речь шла о консультациях между представителями Ирана и США по вопросам, связанным с ядерной программой. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи не уточнил возможные новые сроки переговоров.

Ранее представитель пресс-службы Белого дома сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не вылетит в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о соглашении между Штатами и Ираном. По его словам, американская сторона рассчитывала приступить к проработке технических деталей в максимально короткие сроки.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что считал подписание меморандума о взаимопонимании с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией». По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение. Он подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире.