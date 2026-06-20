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20 июня 2026 в 04:45

В начале июля ожидается самое маленькое Солнце

Московский планетарий: 6 июля Солнце визуально уменьшится на 3%

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Земля достигнет афелия 6 июля — наиболее удаленной точки своей орбиты относительно Солнца, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. По данным специалистов, в этот день расстояние между нашей планетой и Солнцем превысит 152 млн километров.

В результате солнечный диск будет выглядеть самым маленьким за весь год. Его видимый размер окажется примерно на 3% меньше по сравнению с периодом, когда Земля находится ближе всего к Солнцу. Такое положение наблюдается в начале января.

Видимый диаметр Солнца будет минимальным в году. Однако разница в диаметре солнечного диска в 3%, по сравнению с самым большим диаметром Солнца в начале января, едва заметна, — сказали в Московском планетарии.

Ранее Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» проведут эксперименты, в ходе которых выберут оптимальную систему для создания атмосферы в кораблях для дальних космических миссий, заявил заместитель директора ИМБП Максим Харламов. По его словам, в ходе экспериментов планируется сравнить несколько разных систем жизнеобеспечения.

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