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20 июня 2026 в 05:16

В России появится «Черная книга» растений

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
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Российские ученые планируют уже в этом году завершить работу над «Черной книгой» растений, в которую войдут инвазивные виды, представляющие угрозу для различных отраслей хозяйства, рассказал РИА Новости директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. Специалисты совместно с коллегами из Российской академии наук продолжают подготовку издания.

Работа ведется над перечнем инвазивных видов, способных наносить ущерб природным экосистемам и хозяйственной деятельности. Закондырин сообщил, что создание «Черной книги» инвазивных видов находится на завершающей стадии. В проекте участвуют сотрудники академии наук, а также специалисты Ботанического сада РАН.

Как уточнил эколог, в список планируется включить более полутысячи видов растений. Речь идет о представителях флоры, которые могут представлять опасность для народного хозяйства, а также для лесной и сельскохозяйственной отраслей.

По словам руководителя научного центра, в настоящее время эксперты продолжают формирование итогового перечня. После завершения этой работы «Черная книга» будет подготовлена к публикации.

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В России появится «Черная книга» растений
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