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20 июня 2026 в 03:36

Подпись Максима Фадеева на документах оказалась поддельной

Фото: maximfadeev/vk.com
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Почерковедческая экспертиза в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения продюсера и композитора Максим Фадеев установила, что подпись автора на ряде документов является поддельной, передает ТАСС. Эксперты утверждают, что она «не является подлинной личной подписью автора».

Речь идет о документах, связанных с авторскими правами на музыкальные произведения, вошедшие в пять альбомов Фадеева. Поддельная подпись на судебных и сопутствующих документах стала причиной конфликта между потерпевшим, установленными фигурантами и пока неустановленными лицами, проходящими по делу.

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыку Максима Фадеева, говорится в одном из ходатайств защиты. В документе отмечается, что его сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости в изоляции от общества.

До этого Тверской суд Москвы избрал домашний арест продюсеру Линды Михаилу Кувшинову. Его подозревают в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Фадеева. Кувшинов пробудет под стражей до 20 июня.

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