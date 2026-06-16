Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница

Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 16 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как смягчить влияние бури?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 июня

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 16 июня, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Прогностическая модель предполагает, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц с небольшим всплеском в районе полудня. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в ожидаемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка, она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 3,0.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Портал my-calend пишет, что сегодня, 16 июня, нет геомагнитных бурь — в этот день угроз для самочувствия не предвидится.

В среду, 17 июня, по оценке прогностической модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц, после 21:00 мск возможен краткосрочный скачок до желтого уровня. Вероятность геомагнитных возмущений составит 35%, магнитных бурь — 26%.

Какие симптомы вызывает буря

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль, утверждает my-calend. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, добавил портал.

«Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — отметил источник.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов, подчеркнул портал.

«Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — пишет my-calend.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как смягчить влияние магнитной бури

Улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и прогулки на свежем воздухе, заявила врач-эндокринолог Анна Гончарова.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

Также в период повышенной геомагнитной активности рекомендуется принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи, отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — добавила она.

Читайте также:

В Москву пришел сентябрь, заливает дождями: когда закончится непогода?

Почему не работает Telegram сегодня, 16 июня: замедление, когда заблокируют

«Искандеры», БПЛА и сотни авиабомб подожгли Украину: удары 16 июня, цели