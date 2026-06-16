Число отравившихся суши и роллами в российском регионе продолжает расти «112»: число отравившихся роллами в кафе Волгоградской области выросло до 28

Telegram-канал «112» пишет, число пострадавших от отравления в камышинском кафе «ЕвроАзия» выросло до 28 человек. По информации канала, пищевую инфекцию подцепили 20 взрослых и восемь детей.

В материале говорится, что 11 человек, в том числе двоих несовершеннолетних, увезли в больницу. Канал пишет, что их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что после госпитализации граждан, употребивших суши и роллы из местного кафе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным ведомства, в настоящее время деятельность кафе приостановлена.

До этого стало известно, что 18 человек госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции после употребления роллов из местного кафе. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован сальмонеллез. После посещения кафе у них появились схожие симптомы: высокая температура до 40 градусов, тошнота, диарея, интенсивные боли в животе и сильная слабость.