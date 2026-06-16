Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 13:19

Число отравившихся суши и роллами в российском регионе продолжает расти

«112»: число отравившихся роллами в кафе Волгоградской области выросло до 28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» пишет, число пострадавших от отравления в камышинском кафе «ЕвроАзия» выросло до 28 человек. По информации канала, пищевую инфекцию подцепили 20 взрослых и восемь детей.

В материале говорится, что 11 человек, в том числе двоих несовершеннолетних, увезли в больницу. Канал пишет, что их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что после госпитализации граждан, употребивших суши и роллы из местного кафе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным ведомства, в настоящее время деятельность кафе приостановлена.

До этого стало известно, что 18 человек госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции после употребления роллов из местного кафе. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован сальмонеллез. После посещения кафе у них появились схожие симптомы: высокая температура до 40 градусов, тошнота, диарея, интенсивные боли в животе и сильная слабость.

Регионы
Волгоградская область
Камышин
отравления
кафе
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянки проиграли туркам в битве за VIP-шезлонги в Бодруме
В Японии произошло мощное землетрясение
«Хочу вас успокоить»: Герасимов высказался о скандале с Яковлевой
Брокер сделал неутешительный прогноз касаемо семейной ипотеки
Трамп отчитал Нетаньяху за ситуацию с Ливаном
Сенатор объяснил, как мошенники создают дипфейки
«Не делает сильнее»: Карелин о смене спортивного гражданства сыном Плющенко
Стоимость нефти марки Brent снова устремилась вниз
Россиянам рассказали, когда начнет падать цена на недвижимость
Британского наемника заочно отправили за решетку в ДНР
General Motors начнет выпускать детали и боеприпасы для американской армии
Легендарный российский боксер дебютирует в кулачной лиге IBA Bare Knuckle
В Госдуме предположили, когда Каллас покинет пост главы дипломатии ЕС
В Орле ушел из жизни ветеран ВОВ Алексей Левов
Богатейшим людям планеты хватило суток, чтобы сколотить $336 млрд
Автоюрист ответил, можно ли получить компенсацию за затопленную машину
«Справятся лучше»: Трамп предложил Сирии разобраться с «Хезболлой»
Ученые создали ИИ-приложение, способное выявить рак кожи по фотографии
Сенатор объяснил, что значит проигрыш Украины в международном суде по Крыму
Женщина устроила дебош в центре занятости
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.