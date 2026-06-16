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16 июня 2026 в 11:09

Под Волгоградом произошло массовое отравление людей после посещения кафе

Под Волгоградом 18 человек попали в больницу после посещения кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В городе Камышин Волгоградской области 18 человек госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции после употребления роллов из местного кафе, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован сальмонеллез.

По словам пациентов, все они посетили заведение или сделали заказ на дом 8 июня. Спустя некоторое время у них появились схожие симптомы: высокая температура до 40 градусов, тошнота, диарея, интенсивные боли в животе и сильная слабость. Среди заболевших есть как минимум шестеро детей.

Один клиент, который забрал роллы навынос для себя и жены, через несколько часов оказался в больнице вместе с супругой. Другая девушка, ужинавшая в заведении с молодым человеком, сообщила, что тошнота не прекращалась у нее в течение четырех дней, а сильные боли не позволяют ей спать до сих пор.

В данный момент кафе не работает якобы из-за технических проблем. По словам пострадавших, руководство не реагирует на их жалобы, а также блокирует недовольных клиентов. Пациенты планируют обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру и суд.

Ранее в Кумертау суд приостановил работу кафе «Остерия» на 30 суток из-за случаев пищевого отравления посетителей. Проверка выявила нарушения: у сотрудников не было медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки.

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Волгоградская область
отравления
сальмонелла
инфекции
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