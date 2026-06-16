Массовое отравление людей из-за суши и роллов привело к возбуждению дела Дело возбуждено после госпитализации употребивших суши из кафе под Волгоградом

Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области после госпитализации граждан, употребивших суши и роллы из местного кафе, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в настоящее время деятельность кафе приостановлена.

Деятельность организации приостановлена. Прокуратура региона контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сказано в сообщении.

Ранее в городе Камышин Волгоградской области 18 человек госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции после употребления роллов из местного кафе. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован сальмонеллез.

До этого стало известно о вспышке инфекции в детском лагере «Зарница» под Ржевом. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы. В инфекционное отделение госпитализировали 14 детей.