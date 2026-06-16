Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 11:56

Массовое отравление людей из-за суши и роллов привело к возбуждению дела

Дело возбуждено после госпитализации употребивших суши из кафе под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области после госпитализации граждан, употребивших суши и роллы из местного кафе, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в настоящее время деятельность кафе приостановлена.

Деятельность организации приостановлена. Прокуратура региона контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сказано в сообщении.

Ранее в городе Камышин Волгоградской области 18 человек госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции после употребления роллов из местного кафе. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован сальмонеллез.

До этого стало известно о вспышке инфекции в детском лагере «Зарница» под Ржевом. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы. В инфекционное отделение госпитализировали 14 детей.

Регионы
Волгоградская область
Суши
Роллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили базы хранения и запуска беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница
Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже
Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете
Политолог объяснил, зачем на самом деле Ватикан обманул Россию в 2022 году
Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье
Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше
Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами
ВС России освободили Новый Донбасс
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ
«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах
Аналитики раскрыли, сколько знание ИИ прибавляет к зарплате
Ушедший из России автоконцерн объявил повторный отзыв машин спустя семь лет
«Совершал подвиги»: тренер оценил игру вратаря Кабо-Верде против испанцев
Непомнящий объяснил, чего не хватило Испании для победы над Кабо-Верде
Волонтеры «ЛизаАлерт» начали поиски двух пропавших в Петрозаводске девочек
Стали известны леденящие кровь подробности смерти подростка из-за вейпа
МГУ снова возглавил рейтинг лучших вузов России
В ЛУКОЙЛе рассказали о сотрудничестве с автохолдингом РОЛЬФ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.