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16 июня 2026 в 13:18

В Госдуме призвали не штрафовать работников за опоздание из-за ливней

Депутат Нилов призвал с пониманием отнестись к опозданиям на работу из-за ливней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с LIFE.ru призвал работодателей с пониманием отнестись к опозданиям сотрудников в связи с затопленными дорогами после ливней. По его словам, при форс-мажоре, мешающем вовремя попасть на работу, лучше иметь при себе подтверждающие документы, например справку о задержке рейса. В случае возникновения вопросов со стороны руководства нужно будет написать объяснительную.

Конечно, нужно призывать всех работодателей с пониманием относиться к разным жизненным ситуациям. И работодатель сам может попасть в такую историю, когда он не сможет доехать до работы по самым разумным основаниям. Поэтому нельзя злоупотреблять со стороны работников, но и со стороны работодателя нужно с пониманием относиться, тем более в непростое время, когда возможны как природные явления, так и другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут повлиять на повседневную жизнь, — высказался Нилов.

Он добавил, что, если человек опоздал по уважительной причине, а работодатель все равно хочет применить дисциплинарные меры, нужно пожаловаться в трудовую инспекцию. Кроме того, можно обратиться в профсоюзную организацию, органы прокуратуры или судебные инстанции.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка России в день. Как сообщил парламентарий со ссылкой на Росстат, просроченная задолженность по зарплате в России на конец прошлого года составила 2 млрд 27,2 млн рублей. Это на 256,8 млн рублей (14,5%) больше, чем в ноябре 2025 года.

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