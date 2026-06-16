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16 июня 2026 в 13:36

Сенатор объяснил, что значит проигрыш Украины в международном суде по Крыму

Сенатор Джабаров: Украина потеряла любые возможности забрать себе Крым

Полуостров Крым Полуостров Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Киев лишился всех шансов забрать себе Крым, проиграв международный судебный процесс, который длился 10 лет, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, надежды Запада передать полуостров Украине рухнули.

Украина потеряла возможность даже думать, что Крым когда-то юридическим или другим путем будет в ее составе. И Азовское море, которое раньше было и российским, и украинским. Киев потерял водоемы именно потому, что относился к крымскому народу как к чужим людям. Он не занимался развитием региона и объектов, которые относятся к Керчи, Черному морю и так далее, — прокомментировал Джабаров.

Он подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России. Следовательно, по словам сенатора, никаких территориальных уступок быть не может ни в судебном порядке, ни каким-либо другим способом.

У Запада была надежда рано или поздно отдать Крым Украине для того, чтобы из нее сделать непотопляемый авианосец. Потому что кто владеет полуостровом, тот контролирует ситуацию в Черном море — англичане, французы это прекрасно знают. Я хочу поздравить наших юристов и адвокатов, которые работали в суде, — заключил Джабаров.

Ранее в МИД России сообщили о победе в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Суд также не поддержал требование Киева признать нарушением международного права решение РФ о суверенитете над всем Азовским морем после присоединения новых регионов.

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