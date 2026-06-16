Канада внесла в санкционные списки две российские биржи Московская и Санкт-Петербургская биржи попали под санкции Канады

Власти Канады внесли в антироссийские санкционные списки Московскую биржу, Санкт-Петербургскую валютную биржу и 120 судов так называемого теневого флота. Также под ограничения попали семь физических и 34 юридических лица. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД.

Кроме того, под рестрикции подпали Национальная товарная и Восточная биржи, «Абсолют банк» и «Земский банк». Помимо всего прочего, санкции введены против АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховой компании «Согласие». Еще Оттава ввела санкции против шести компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании расширили санкционный список против Москвы на 43 позиции. В том числе Лондон ввел ограничения против 27 кораблей, якобы связанных с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа.

До этого стало известно, что Евросоюз ввел санкции против генерального прокурора России Александра Гуцана. Ограничения связаны с тем, что он поддержал иск о признании американского юрлица террористической организацией.