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16 июня 2026 в 14:17

Спуск в колодец стал смертельным для жителя Башкирии

В Башкирии 35-летний мужчина погиб от газа в колодце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Стерлитамакском районе Башкирии в поселке Южный при спуске в колодец погиб 35-летний работник животноводческого хозяйства, об этом информирует UFA1.RU. Мужчина отправился закрыть кран с водой, но потерял сознание. К моменту прибытия скорой помощи он скончался.

По данным издания, мужчина находился в противогазе, однако маска зацепилась за крюк лестницы и слетела, что привело к его отравлению газом. Отмечается, что погибший числился на предприятии как временно работающий.

Также помощь врачей потребовалась второму работнику, 62-летнему мужчине, который стал свидетелем трагического инцидента. Причиной этому стал сильный стресс.

Ранее в Усть-Абаканском районе Хакасии произошло падение паралета, в результате которого пилот погиб. Пассажир получил травмы и находится в тяжелом состоянии. Инцидент случился в районе населенного пункта Мохов.

До этого у берегов хорватского города Сплит круизный катамаран Krilo Eclipse столкнулся с яхтой. В результате столкновения затонула яхта, трое граждан Чехии погибли.

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