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16 июня 2026 в 14:52

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

ФСБ обнародовала списки нацистов и их пособников, устраивавших расправы в Керчи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФСБ рассекретила архивы дел о преступлениях нацистских оккупантов и их пособников в Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости. Обнародованные архивы проливают свет на ранее не известные детали трагических событий на полуострове. Особое место в записях отведено подвигу защитников, которые держали оборону в нечеловеческих условиях подземелий.

В рассекреченных материалах НКВД Крымской АССР содержится информация о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю партизанских отрядов, заблокированных врагом в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах, — отметили в ведомстве.

Следствию удалось поименно установить участников расправ и собрать доказательную базу предательств пособников оккупантов. Одновременно с этим архивы содержат ценные сведения о беспримерном мужестве членов подпольных партизанских отрядов.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам следствия все виновные пособники фашистов получили заслуженное суровое наказание и были осуждены. При этом керченские партизаны, проявившие стойкость и не выдавшие своих товарищей, были представлены к различным государственным наградам.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные материалы об информационном противостоянии между СССР и нацистской Германией. Публикация была приурочена к новому мультимедийному проекту «Наше оружие — правда». В материалах указаны методы и цели пропаганды в 1941–1945 годах.

ФСБ
Крым
архивы
нацисты
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