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16 июня 2026 в 14:53

Писатель Цыпкин рассказал, как справляется с критикой в соцсетях

Писатель Цыпкин признался, что редко сталкивается с критикой

Александр Цыпкин Александр Цыпкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Писатель, сценарист и продюсер Александр Цыпкин рассказал, что редко сталкивается с критикой, сообщает «Леди Mail». Он отметил, что для него имеет значение мнение лишь нескольких человек.

У меня есть несколько человек, кому я отправляю свои произведения, и их мнение для меня важно. А в остальном, опять же, смотрю на результаты в кассе. Если спектакль востребованный, я увижу это по сумме в кассе или по просмотрам в Сети, — рассказал Цыпкин.

Писатель подчеркнул, что критика в интернете чаще всего не является конструктивной и вряд ли поможет исправить недостатки. По его словам, любое творчество может кому-то не понравиться.

Ранее актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала, что уже сейчас готовит своих детей к встрече с хейтом в социальных сетях. По ее словам, это обратная сторона публичности, о которой она переживает как мать.

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