Стало известно, сколько грозит сценаристу «Счастливы вместе» за убийство Обвинение запросило Берестовому девять лет колонии по делу об убийстве Лукина

Обвинение запросило девять лет колонии для сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, сообщает РИА Новости. Берестовому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строго режима, — заявил прокурор.

Также к Берестовому заявлен гражданский иск от матери погибшего Лукина о компенсации морального вреда на сумму 2,5 млн рублей. Сторона обвинения попросила удовлетворить его в полном объеме.

По данным пресс-службы Мосгорсуда, присяжные установили, что Берестовой в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес потерпевшему 91 удар ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее стало известно, что бывшая участница «Дома-2» и член ЛДПР Виктория Берникова подралась с московским мастером по изготовлению кожаных изделий и ударила его по голове каблуком. По информации источников, конфликт произошел в ее магазине на Ленинском проспекте из-за претензий к качеству товара.