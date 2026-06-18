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18 июня 2026 в 14:59

Стало известно, сколько грозит сценаристу «Счастливы вместе» за убийство

Обвинение запросило Берестовому девять лет колонии по делу об убийстве Лукина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Обвинение запросило девять лет колонии для сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, сообщает РИА Новости. Берестовому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строго режима, — заявил прокурор.

Также к Берестовому заявлен гражданский иск от матери погибшего Лукина о компенсации морального вреда на сумму 2,5 млн рублей. Сторона обвинения попросила удовлетворить его в полном объеме.

По данным пресс-службы Мосгорсуда, присяжные установили, что Берестовой в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес потерпевшему 91 удар ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее стало известно, что бывшая участница «Дома-2» и член ЛДПР Виктория Берникова подралась с московским мастером по изготовлению кожаных изделий и ударила его по голове каблуком. По информации источников, конфликт произошел в ее магазине на Ленинском проспекте из-за претензий к качеству товара.

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