Терапевт рассказала, какие процессы старения запускаются после 30 лет Терапевт Ким: возрастные изменения в мозге начинаются уже после 30 лет

Возрастные изменения в мозге начинаются уже после 30 лет, рассказала «Газете.Ru» терапевт Лариса Ким. Кроме того, в этот период у человека нередко замедляется обмен веществ, а кожа и суставы утрачивают эластичность и прочность. При этом современные 35-летние люди биологически считаются моложе по сравнению со своими родителями в этом же возрасте из-за повышения качества жизни.

Базовый обмен веществ снижается примерно на 1–2% за десятилетие, начинает уменьшаться мышечная масса. Снижается выработка коллагена, отсюда первые изменения кожи и суставов. Меняется гормональный фон: у женщин постепенно снижается овариальный резерв, у мужчин плавно падает тестостерон. Заметны ли эти процессы человеку? Чаще всего нет. Они идут медленно и компенсируются ресурсами организма. И вот здесь огромную роль играет образ жизни: сон, движение, питание, отсутствие хронического стресса, контроль давления и сахара, — отметила Ким.

Она уточнила, что после 30 лет ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Параллельно снижается скорость обработки новой информации. При этом так называемый «кристаллизованный интеллект», включающий в себя опыт, аналитические способности и словарный запаc, продолжает расти.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова предупредила, что неправильный загар грозит ускорением старения и появлением меланом. По ее словам, перегрев также опасен ожогами и шелушением кожи.