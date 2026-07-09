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09 июля 2026 в 07:05

Названы три неочевидных признака низкого уровня ферритина

Терапевт Маслова: холодные руки и ноги могут говорить о низком уровне ферритина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Холодные руки и ноги могут свидетельствовать о недостатке ферритина в организме, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова. По ее словам, сигналами дефицита железа также могут быть головная боль и шум в ушах.

При дефиците железа нарушается периферическое кровообращение. Организм экономит ресурсы и направляет кровь к жизненно важным органам — сердцу и мозгу, «обделяя» руки и ноги. В результате они постоянно мерзнут, а иногда и немеют. Головные боли, особенно к вечеру, головокружения при резком вставании, шум в ушах — эти симптомы многие списывают на метеозависимость или проблемы с сосудами. Но причина может быть в том, что мозгу, самому чувствительному к кислороду органу, его хронически не хватает. Это же является причиной так называемого тумана в голове: становится трудно сосредоточиться, снижается память и концентрация внимания, — пояснила Маслова.

Она подчеркнула, что недостаток железа в организме приводит к ухудшению состояния волос: они теряют блеск, становятся ломкими, начинают интенсивно выпадать и растут медленно. По словам врача, в таких условиях ногти становятся тонкими, расслаиваются, на них могут возникать поперечные полосы, а кожа приобретает сухость, бледность и шелушение.

Ранее врач-терапевт и эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Владимир Невзоров заявил, что употребление красного мяса и гречки помогает повысить уровень ферритина в организме. По его словам, при недостатке этого микроэлемента в рацион также стоит включить шпинат и брокколи.

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