Врач развеял миф об опасности носового кровотечения при высоком давлении

Внезапное носовое кровотечение при резком скачке давления не должно вызывать паники у гипертоников, так как зачастую это естественный предохранительный механизм, спасающий мозг от инсульта, заявил NEWS.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, такая реакция организма хоть и выглядит драматично, но в подавляющем большинстве случаев является гораздо более безопасным вариантом развития гипертонического криза.

Кровотечение из носа является одним из симптомов гипертонического криза, такое может встречаться. И это как раз говорит о высоком давлении. При нем сосуды становятся полнокровными. Если они крепкие, то ничего не бывает. Но, как правило, чрезмерно высокое давление сказывается на головном мозге. Соответственно страдают все сосуды, в том числе и в носу. Кровотечение — это один из необязательных симптомов гипертонической болезни. Когда человек теряет какую-то часть крови, давление падает. Ее объем меньше давит на сосуды. Но даже такое состояние — это самый благоприятный исход при гипертоническом кризе. Если бы кровотечений не возникало, то произошел бы инсульт, а это кровоизлияние в головной мозг, — пояснил Кондрахин.

По его словам, следует помнить, что не всегда кровотечение связано с высоким давлением. Специалист добавил, что при часто повторяющихся эпизодах необходимо обратиться за помощью к врачу, который подберет необходимую терапию.

Ранее врач Наталья Савицкая заявила, что регулярная физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск гипертонии, ишемии и инсульта. Кроме того, по ее словам, умеренные нагрузки на постоянной основе улучшают кровообращение и позволяют контролировать вес.