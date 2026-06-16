Мужчина жестоко избил школьника за случайное касание в лифте Житель Владивостока жестоко избил 14-летнего подростка на глазах у брата

Жестокое нападение на 14-летнего школьника произошло в подъезде жилого дома на улице Хабаровской во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Baza. Поводом для агрессии стал случайный контакт при заходе в лифт — мужчина решил, что подросток задел его намеренно, и применил силу.

По словам матери пострадавшего, ее сын сразу принес извинения за случившееся, однако это не остановило нападавшего. Мужчина ворвался в кабину лифта и начал наносить ребенку удары, после чего вытащил его в коридор и продолжил избивать на глазах у его шестилетнего брата. Малыш от увиденного впал в истерику.

После произошедшего дети смогли подняться на другой этаж и дождались там приезда матери и бригады скорой помощи. Врачи зафиксировали у пострадавшего гематому и закрытую черепно-мозговую травму.

Семья намерена обратиться в полицию с заявлением, однако пока не может опознать дебошира. По словам женщины, он приходил в гости к одному из соседей и не является постоянным жильцом дома.

Ране стало известно, что в Екатеринбурге на горе Уктус мужчина жестоко избил 13-летнего подростка. По словам матери пострадавшего, ее сын и его друг катались на снегокатах. Чтобы избежать столкновения со стоявшей женщиной, мальчик резко свернул, отбросил снегокат и сам в нее врезался. Супруг женщины начал избивать лежащего на земле ребенка.