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16 июня 2026 в 15:16

В США предотвратили атаку дронов на Белый дом

ФБР предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФБР и правоохранительные органы США пресекли попытку атаки дронов со взрывчаткой на турнир UFC, который проходил в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. В результате операции были задержаны пять человек, причастных к заговору, всего идентифицировано 23 соучастника.

По информации источников, план нападения предусматривал запуск беспилотников, начиненных взрывчаткой, на близлежащие здания. Целью диверсии было спровоцировать массовую эвакуацию и подвергнуть людей огню снайперов. После этого они планировали штурмовать ворота территории Белого дома.

Спецслужбы США узнали о подготовке заговора 10 июня, после чего задержали одного из подозреваемых в Цинциннати (штат Огайо). В ходе расследования была обнаружена переписка в мессенджере Signal с обсуждением атаки. Один из подозреваемых признался, что вместе с соучастниками планировал атаковать представителей «капиталистической элиты», а также миллиардеров и политиков.

Дональд Трамп устроил турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в честь своего 80-летия и 250-летия США. Это первый в истории профессиональный спортивный бой в резиденции главы государства.

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