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16 июня 2026 в 14:58

«Непростой разговор»: Макрон пожаловался Зеленскому на Трампа

Макрон пожаловался Зеленскому на непростую беседу с Трампом

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о непростом разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, передает New York Post. Накануне, 15 июня, главы Франции и США провели двустороннюю встречу, на которой они, среди прочего, обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Вчера у нас состоялся непростой разговор с президентом Трампом, — заявил Макрон.

Кроме того, Макрон призвал Зеленского задержаться на встрече мировых лидеров на берегу Женевского озера, но тот отказался, сославшись на запланированные на неделе мероприятия в Брюсселе. Французский лидер также поинтересовался, состоится ли личная встреча Зеленского с Трампом. В ответ прозвучало, что договориться об этом пока не удалось. Украинский президент отметил, что поднимал этот вопрос во время телефонного разговора, когда поздравлял главу Белого дома с 80-летием.

Ранее Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном он намерен переключить внимание на урегулирование украинского кризиса. Заявление американского лидера прозвучало на встрече с Макроном.

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