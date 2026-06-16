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16 июня 2026 в 15:53

Стало известно, как изменятся цены на авиабилеты после открытия Ормуза

Экономист Сазанова спрогнозировала понижение цен на авиабилеты на 15%

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Цены на авиабилеты снизятся на 5–15% после открытия Ормузского пролива, предположила в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Финансового университета Светлана Сазанова. По ее словам, несмотря на позитивный тренд, падение стоимости перелетов не произойдет мгновенно.

Закрытие Ормузского пролива вызвало рост мировых цен на нефть. Это привело к подорожанию авиационного топлива почти на 100% и сокращению числа рейсов. Такая закономерность привела к росту цен на авиабилеты на 50–100%. Открытие Ормузского пролива, безусловно, будет фактором снижения стоимости нефти. Если будет достигнуто долгосрочное соглашение, то можно ожидать уменьшения цен на авиационное топливо в долгосрочном периоде. При разблокировке пролива мировые цены на авиабилеты останутся на прежнем уровне в течение трех-шести месяцев. Затем можно ожидать снижения цен на 5–15%, — пояснила Сазанова.

Она добавила, что на стоимость авиабилетов в России влияют не только мировые цены на энергоносители и затраты компаний на топливо, но и ряд других факторов, в том числе плата за обслуживание в аэропортах и аэронавигационные сборы. По ее словам, РФ является страной-производителем авиатоплива. Эксперт подчеркнула, что местные авиакомпании активно используют динамическое ценообразование, которое оказывает смягчающее влияние на цену авиабилетов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мирное соглашение между США и Ираном приведет к выведению ближневосточной страны из-под санкций, а это позволит другим государствам беспрепятственно покупать иранскую нефть и создаст переизбыток предложения на рынке. По его словам, новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цены вниз.

Экономика
авиабилеты
Ормузский пролив
энергоносители
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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