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16 июня 2026 в 14:12

Команда Трампа раскололась по ключевому вопросу внешней политики

Axios: глава ЦРУ усомнился в планах Ирана пойти на уступки по ядерной программе

Джон Рэтклифф Джон Рэтклифф Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что разведданные вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на ядерные уступки, пишет американский портал Axios со ссылкой на три источника. Речь идет о тех уступках, которых США добиваются в финальном соглашении с Тегераном.

Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по соглашению, — заявил собеседник портала.

В материале говорится, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет также выразили обеспокоенность и поставили сделку под сомнение. Вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, напротив, выступали за принятие сделки.

Ранее глава Белого дома заявил, что после подписания соглашения с Ираном, которое планируется на 19 июня, США нужно разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с представителями «Хезболлы». Какие именно шаги будут предприняты, не уточняется.

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