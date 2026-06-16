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16 июня 2026 в 15:43

Ростовчане простились с депутатом, погибшей на СВО при боевой задаче

С погибшей в ходе СВО депутатом Подкопаевой простились в Ростовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Церемония прощания с депутатом поселения Аксайского района Ростовской области и волонтером Ангелиной Подкопаевой состоялась в Щепкинском поселении, сообщили ТАСС в администрации района. Отмечается, что она погибла при выполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Церемония захоронения состоялась, естественно, в Щепкинском поселении, там, где она проживала, — сказал собеседник агентства.

С декабря 2022 года по декабрь 2025 года Подкопаева занимала должность исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия». С начала СВО она активно организовывала сборы гуманитарной помощи для военнослужащих и сама неоднократно доставляла грузы на передовую. В январе 2026 года Подкопаева заключила контракт на военную службу.

Ранее президент России Владимир Путин обратил особое внимание на деятельность центров по поиску военнослужащих, пропавших без вести на СВО. Главе государства доложили о том, как организован этот сложный процесс.

До этого в Москве состоялась панихида по корреспонденту NEWS.ru Никите Цицаги, погибшему в зоне проведения спецоперации при атаке украинского БПЛА. 16 июня исполнилось ровно два года со дня его трагической гибели.

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