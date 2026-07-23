Названо место прощания с ведущим Сырниковым

Прощание с ведущим телеканала «Спас» и исследователем русской кухни Максимом Сырниковым, по предварительной информации, состоится в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС представители самого телеканала.

Предварительно местом погребения выбрано Северное кладбище, — подтвердил собеседник агентства.

О смерти телеведущего Максима Сырникова сообщил публицист Егор Холмогоров. Сырников скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти ведущего «Монастырской кухни» стало внезапное внутреннее кровотечение. Знамый с ситуацией источник сообщил, что ведущие за три недели до смерти попал в больницу, но быстро выписался из нее и вернулся домой.

Перед этим сообщалось о смерти актера Дмитрия Поднозова, которому было 64 года. В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг. Поднозов получил известность благодаря ролям в сериалах и фильмах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль», «Консультант» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Сын Владимир Поднозов подтвердил, что отец находится в реанимации. Диагноз артиста подтвердил актер Сергей Жигунов. В декабре 2025 года он сообщил, что события развиваются стремительно, поэтому не до конца понятно, какое именно лечение будет проводиться.