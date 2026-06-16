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16 июня 2026 в 15:43

В Коромысловой башне после реставрации появится музейное пространство

Коромыслова башня нижегородского кремля Коромыслова башня нижегородского кремля Фото: Олег Золото/РИА Новости
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В Коромысловой башне в Нижнем Новгороде после реставрации появится музейное пространство, сообщает Pravda-nn.ru. Завершить работы планируют в 2026 году.

Сообщается, что на данный момент завершена реставрация внутренних помещений башни, на 70% выполнены работы по прокладке электросетей и охранной сигнализации. Следующим этапом станет реставрация фасадов башни и ремонт кровли.

Музей будет посвящен истории Нижегородского кремля. Коромыслова башня является одним из наиболее известных объектов Нижегородского кремля и связана с легендой о девушке, защищавшей крепость от врагов.

Ранее сообщалось, что в Инженерном замке Санкт-Петербурга планируют отреставрировать покои Павла I и Марии Федоровны. Общая площадь территории, на которой необходимо провести работы, составит 685,55 квадратного метра.

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