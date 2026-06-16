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16 июня 2026 в 15:34

Продюсер ответил, почему в РФ будет появляться все больше молодых певцов

Продюсер Рудченко: благодаря интернету молодым певцам сейчас проще прославиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Интернет открыл новые возможности для молодых исполнителей, помогая им добиться популярности, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Таким образом, по его словам, даже артисты, известные лишь в узких кругах, способны собирать тысячные аудитории.

Я считаю, что сейчас самое благодатное время для проявления своих творческих амбиций молодым артистам. На сегодняшней сцене все больше имен, которых знают в определенных кругах. То есть они являются кумирами молодежи, а более старшее поколение вообще не в курсе, кто это такие. Но при этом они собирают тысячные площадки и выступают с гастролями по всей стране. Прославиться, конечно же, не так легко, как кажется, но при этом на сегодняшний момент имеется такая хорошая возможность при помощи, в том числе, интернета и современных технологий, — пояснил Рудченко.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил популярность своих песен среди молодежи романтизацией 90-х. Он также выразил радость от появления новых поклонников.

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