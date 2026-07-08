Как перевести автомобиль на газ: сравнение с бензином, нужно ли разрешение

Как перевести автомобиль на газ: сравнение с бензином, нужно ли разрешение

Россияне все чаще устанавливают в своих автомобилях газобаллонное оборудование (ГБО) на фоне перебоев с топливом. Считается, что это экономичнее и удобнее. Однако у перехода на газ есть масса нюансов: от обязательной регистрации в ГИБДД до потери заводской гарантии. Что нужно знать, если вы решили перевести машину на газ, какие нормы необходимо соблюдать — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что россияне переводят свои автомобили на газ

В настоящее время происходит активизация установки газобаллонного оборудования на фоне проблем с поставками топлива и роста цен на АЗС, рассказал NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г. А. Плеханова Олег Чередниченко.

«Статистические данные подтверждают рост числа „переводов“ на ГБО. Объем спроса на установку газобаллонного оборудования в июне увеличился примерно на 35% относительно показателей марта — апреля текущего года. Но это лишь цифры, за которыми во многом кроется эмоциональная составляющая, не учитывающая законы рынка и достаточно простые расчеты», — пояснил экономист.

По словам Чередниченко, на фоне активизации спроса растет цена на ГБО и его установку. В настоящее время средняя цена «стартовых» комплектов начинается с 60 тысяч рублей. Если говорить о «сложных» автомобилях (прежде всего высокотехнологичных из Китая), то в этом случае стоимость превышает 100 тысяч.

Требуется ли разрешение для установки газобаллонного оборудования на автомобиль

Установка газобаллонного оборудования является изменением конструкции транспортного средства и требует обязательной легализации в соответствии с действующим законодательством, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Степанов. Он подчеркнул, что эксплуатация и продажа автомобиля с неоформленным ГБО запрещены и влекут за собой юридические последствия.

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«Любое изменение конструкции, влияющее на безопасность и не предусмотренное заводом-изготовителем, подлежит регистрации. Перевод на газ подпадает под это правило», — объяснил собеседник.

Как установить газобаллонное оборудование на машину

Процедура легализации ГБО проводится в соответствии с определенным регламентом, сказал Степанов.

«Первый шаг — экспертиза. Получите в аккредитованной лаборатории заключение о возможности установки ГБО на свой автомобиль. Второй шаг — разрешение ГИБДД. Подайте заявление (лично или через портал „Госуслуги“) с заключением экспертизы. После проверки вам выдадут разрешение, затем необходимо оплатить госпошлину. Третий шаг — монтаж и проверка. Установите оборудование в сертифицированном центре и пройдите итоговую проверку безопасности в лаборатории», — отметил Степанов.

Заключительный этап — регистрация в ГИБДД. Водитель должен предъявить автомобиль для осмотра и получить новую диагностическую карту. После этого в течение 10 дней следует внести изменения в ПТС и СТС, сказал собеседник.

Можно ли эксплуатировать машину с газобаллонным оборудованием без регистрации

Эксплуатация машины на газе без специального разрешения запрещена, пояснил Степанов.

«За управление автомобилем с незарегистрированным ГБО предусмотрен штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. При повторном нарушении или игнорировании предписания он может вырасти до 5000 рублей с риском лишения права управления или административного ареста до 15 суток. В случае ДТП страховая компания может отказать в выплате, так как машина не соответствует техническому регламенту», — объяснил эксперт.

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По словам Степанова, продажа такого автомобиля возможна только после полной легализации переоборудования. «В противном случае водитель не сможет снять машину с учета для продажи. Кроме того, покупатель не зарегистрирует автомобиль на себя. Соответственно, его стоимость значительно снизится», — отметил эксперт.

Насколько выгодно эксплуатировать автомобиль на газе

Экономика ГБО напрямую зависит от пробега и предсказуемости маршрутов, пояснил в разговоре с NEWS.ru экономист Роман Черемухин.

«Чем выше ежедневная загрузка машины, тем быстрее окупаются оборудование, простой на установке и последующее обслуживание. Поэтому для коммерческого транспорта газ может стать рабочим способом снизить топливные издержки. Для владельца легкового автомобиля с небольшим городским пробегом эффект менее очевиден: экономия растягивается во времени, а риски становятся заметнее», — сказал специалист.

По его словам, нужно разделять два вида газового топлива — пропан-бутан и метан. По словам экономиста, пропан-бутан подходит для сегмента легковых автомобилей.

«Метан стратегически интереснее для грузового, муниципального и корпоративного транспорта, но он сильнее зависит от сети АГНКС, маршрутов и господдержки. Без инфраструктуры даже самая привлекательная цена топлива не превращается в массовый рынок», — подчеркнул Черемухин.

Газовое моторное топливо значительно дешевле бензина и дизеля — примерно в два — два с половиной раза, рассказал в разговоре с NEWS.ru партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Экономическая выгода очевидна, но срок окупаемости газобаллонного оборудования варьируется. При годовом пробеге 20–30 тысяч километров экономия составляет около 30 тысяч рублей в год, а установка стоит от 50 до 100 тысяч. Окупаемость для частного владельца наступает через один-два года, для коммерческого транспорта с высоким пробегом — за семь-восемь месяцев», — пояснил эксперт.

Безопасно ли эксплуатировать машину с газобаллонным оборудованием

Безопасность остается ключевым ограничителем при использовании автомобиля с ГБО, отметил Черемухин. По его словам, легальная установка газобаллонного оборудования требует качественных компонентов, сертифицированного сервиса и корректного оформления изменений в конструкции автомобиля.

«Теневой монтаж в гаражном сегменте снижает цену входа, но повышает технические, страховые и юридические риски. Поэтому бюрократия в этом случае работает не только как барьер, но и как фильтр безопасности», — объяснил эксперт.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов ранее рассказал, что современные моторы не рассчитаны на газовое оборудование. По его словам, газ сокращает срок службы двигателя, поэтому экономия может привести к еще большим расходам. Плисов подчеркнул, что существуют единицы автомобилей, которые сходят с конвейера с газобаллонным оборудованием.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Разница в основном заключается в скорости горения бензинового топлива. 92-й и 100-й бензин по-разному сгорают, поэтому производитель даже бензин не рекомендует менять по октановому числу, не то чтобы туда засовывать газ», — подчеркнул он.

Есть ли будущее у автомобилей на газе в России

Сегодня в России при общем парке легковых автомобилей примерно в 60 миллионов штук доля газовых составляет около 850 тысяч, сообщил Мудров. По его оценкам, потенциальная емкость рынка огромна, особенно для коммерческого транспорта, междугородних перевозок, коммунальной техники и такси. Мудров напомнил, что в РФ была утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года.

«Среди плюсов — экономия на топливе, экологичность, увеличение запаса хода и долгий срок службы свечей зажигания. Но минусы перевешивают для массового потребителя: высокая цена установки ГБО, потеря заводской гарантии, больший расход газа, нехватка заправок, падение мощности двигателя на 10–15%, риски при некачественном монтаже, а также уменьшение багажника из-за баллона», — резюмировал специалист.

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