Заливаем 92-й вместо 95-го: как не «убить» автомобиль плохим бензином

Из-за логистических проблем в регионах РФ некоторые виды топлива поступают с перебоями. Водителям приходится заправляться тем, что есть в наличии. Можно ли залить в бак АИ-92 вместо АИ-95 и не навредить двигателю, почему нужно использовать специальные присадки — в материале NEWS.ru.
Можно ли заправить машину бензином АИ-92 вместо АИ-95
Замена бензина АИ-95 на АИ-92 допустима, так как большинство современных двигателей позволяют перейти на топливо с более низким октановым числом, объяснил в разговоре с NEWS.ru редактор портала «АвтоДела» Роман Клопотов.
«Водитель может даже не заметить разницы, разве что ощутит некоторую потерю мощности и „туповатость“ двигателя. Возможно, машина станет менее тяговитой, чуть более шумной, но будет ехать. Если вы заправитесь 92-м вместо привычного 95-го, это не означает, что автомобиль немедленно сломается», — отметил эксперт.
Вместе с тем он признал, что в настоящее время на рынке появляется много некачественного топлива.
«Сегодня используются разные технологии повышения октанового числа, которые могут негативно влиять на работу всей системы автомобиля. В итоге использование 92-го бензина вместо 95-го может привести к техническим проблемам. Лучше не ездить постоянно в таком режиме», — подчеркнул он.
Автоэксперт Михаил Пальмов в разговоре с NEWS.ru отметил, что разовая заправка некачественным топливом может привести к тяжелым последствиям.
«Машина просто заглохнет и больше не заведется. Стопроцентной защиты от этого нет. Советую внимательнее относиться к выбору АЗС — нужно заезжать на известные станции и по возможности избегать сомнительных заправок. Ремонт топливной системы почти всегда очень дорогостоящий», — сказал Пальмов.
Для чего нужны специальные топливные присадки
Топливная присадка позволяет нивелировать попадание в бензин дополнительных примесей и немного поднять октановое число бензина, примерно на одну-две единицы, пояснил Клопотов.
«Можно использовать специальные присадки, которые продаются в магазинах. Они заливаются прямо в бак. Кроме того, существуют присадки для очистки топливной системы. Они немного повышают качество топлива и улучшают очищающие свойства бензина, мешая загрязнениям испортить топливную систему. Их следует использовать при каждой заправке, если вы заливаете не 95-й, а 92-й бензин или заправляетесь на сомнительных АЗС», — сказал специалист.
По словам Клопотова, современные двигатели выходят из строя из-за некачественного топлива.
В свою очередь Пальмов призвал автовладельцев не относиться к присадкам как к волшебству. «Порой они действительно могут помочь, но во многих случаях оказываются как мертвому припарка, не приводя к позитивному эффекту», — отметил эксперт.
Как улучшить качество дизельного топлива
Клопотов заявил, что дизельным двигателям наносят больший вред снижение экологического класса топлива и добавление производителями специальных цетановых присадок.
«Автовладельцы могут использовать добавки, чтобы немного нивелировать проблему некачественного топлива. Они доступны на рынке, их можно заливать для мойки топливной системы дизельных автомобилей, то есть для профилактики», — сказал специалист.
Доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко ранее рассказал NEWS.ru, что россияне стали ставить газобаллонное оборудование на автомобили на фоне проблем с поставками бензина. По его словам, объем спроса на установку ГБО в июне увеличился примерно на 35% относительно показателей марта-апреля текущего года.
Член правления Союза автосервисов Илья Плисов в свою очередь сообщил, что современные моторы не рассчитаны на газовое оборудование. По его словам, газ сокращает срок службы двигателя, поэтому экономия может привести к еще большим расходам.
Ранее правительство РФ разрешило не только производство, но и продажу топлива с более низкими экологическими требованиями, чем действовали ранее. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 июля.
«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение... на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм», — говорится в документе.
Формально топливо будет класса К5, но по содержанию серы — уровня «Евро-3».
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