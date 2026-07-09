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09 июля 2026 в 05:00

Заливаем 92-й вместо 95-го: как не «убить» автомобиль плохим бензином

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Из-за логистических проблем в регионах РФ некоторые виды топлива поступают с перебоями. Водителям приходится заправляться тем, что есть в наличии. Можно ли залить в бак АИ-92 вместо АИ-95 и не навредить двигателю, почему нужно использовать специальные присадки — в материале NEWS.ru.

Можно ли заправить машину бензином АИ-92 вместо АИ-95

Замена бензина АИ-95 на АИ-92 допустима, так как большинство современных двигателей позволяют перейти на топливо с более низким октановым числом, объяснил в разговоре с NEWS.ru редактор портала «АвтоДела» Роман Клопотов.

«Водитель может даже не заметить разницы, разве что ощутит некоторую потерю мощности и „туповатость“ двигателя. Возможно, машина станет менее тяговитой, чуть более шумной, но будет ехать. Если вы заправитесь 92-м вместо привычного 95-го, это не означает, что автомобиль немедленно сломается», — отметил эксперт.

Вместе с тем он признал, что в настоящее время на рынке появляется много некачественного топлива.

«Сегодня используются разные технологии повышения октанового числа, которые могут негативно влиять на работу всей системы автомобиля. В итоге использование 92-го бензина вместо 95-го может привести к техническим проблемам. Лучше не ездить постоянно в таком режиме», — подчеркнул он.

Автоэксперт Михаил Пальмов в разговоре с NEWS.ru отметил, что разовая заправка некачественным топливом может привести к тяжелым последствиям.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Машина просто заглохнет и больше не заведется. Стопроцентной защиты от этого нет. Советую внимательнее относиться к выбору АЗС — нужно заезжать на известные станции и по возможности избегать сомнительных заправок. Ремонт топливной системы почти всегда очень дорогостоящий», — сказал Пальмов.

Для чего нужны специальные топливные присадки

Топливная присадка позволяет нивелировать попадание в бензин дополнительных примесей и немного поднять октановое число бензина, примерно на одну-две единицы, пояснил Клопотов.

«Можно использовать специальные присадки, которые продаются в магазинах. Они заливаются прямо в бак. Кроме того, существуют присадки для очистки топливной системы. Они немного повышают качество топлива и улучшают очищающие свойства бензина, мешая загрязнениям испортить топливную систему. Их следует использовать при каждой заправке, если вы заливаете не 95-й, а 92-й бензин или заправляетесь на сомнительных АЗС», — сказал специалист.

По словам Клопотова, современные двигатели выходят из строя из-за некачественного топлива.

В свою очередь Пальмов призвал автовладельцев не относиться к присадкам как к волшебству. «Порой они действительно могут помочь, но во многих случаях оказываются как мертвому припарка, не приводя к позитивному эффекту», — отметил эксперт.

Как улучшить качество дизельного топлива

Клопотов заявил, что дизельным двигателям наносят больший вред снижение экологического класса топлива и добавление производителями специальных цетановых присадок.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Автовладельцы могут использовать добавки, чтобы немного нивелировать проблему некачественного топлива. Они доступны на рынке, их можно заливать для мойки топливной системы дизельных автомобилей, то есть для профилактики», — сказал специалист.

Доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко ранее рассказал NEWS.ru, что россияне стали ставить газобаллонное оборудование на автомобили на фоне проблем с поставками бензина. По его словам, объем спроса на установку ГБО в июне увеличился примерно на 35% относительно показателей марта-апреля текущего года.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов в свою очередь сообщил, что современные моторы не рассчитаны на газовое оборудование. По его словам, газ сокращает срок службы двигателя, поэтому экономия может привести к еще большим расходам.

Ранее правительство РФ разрешило не только производство, но и продажу топлива с более низкими экологическими требованиями, чем действовали ранее. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 июля.

«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение... на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм», — говорится в документе.

Формально топливо будет класса К5, но по содержанию серы — уровня «Евро-3».

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