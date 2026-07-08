Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 02:24

Стало известно, чем может рискнуть Ермолаев после покушения в Монако

Прозоров: Ермолаев ради защиты в Европе может сдать коррупционные схемы Киева

Вадим Ермолаев в представлении ИИ Вадим Ермолаев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, может раскрыть коррупционные схемы Киева, допустил в беседе с ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, предприниматель может попытаться добиться защиты от европейских правоохранительных органов в обмен на соответствующую информацию. Однако Ермолаев вряд ли будет выступать с заявлениями на пресс-конференции, отметил экс-сотрудник ведомства.

Возможно, <...> сейчас попробует обеспечить себе право на защиту от европейских правоохранителей взамен на то, что расскажет, скажем, какие-то нюансы коррупционных схем на Украине, — сказал Прозоров.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что покушение на Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его возможным согласием на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины. По мнению бывшего нардепа, желание сотрудничать с НАБУ могло затронуть интересы высшего руководства страны и других силовых структур.

До этого в подпольном движении Stop Grave заявили, что покушение на Ермолаева в Монако мог организовать его деловой конкурент Александр Петровский. Силовые ведомства не заинтересованы в установлении реальных заказчиков из-за особого статуса предполагаемого фигуранта.

Европа
Монако
теракты
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Казанец предстанет перед судом за убийство рабочего во время ремонта
«В футболе люди вменяемые»: Колосков оценил вероятность снятия санкций с РФ
Авария с двумя фурами затруднила движение на М-11 в Ленобласти
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.