Стало известно, чем может рискнуть Ермолаев после покушения в Монако

Стало известно, чем может рискнуть Ермолаев после покушения в Монако Прозоров: Ермолаев ради защиты в Европе может сдать коррупционные схемы Киева

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, может раскрыть коррупционные схемы Киева, допустил в беседе с ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, предприниматель может попытаться добиться защиты от европейских правоохранительных органов в обмен на соответствующую информацию. Однако Ермолаев вряд ли будет выступать с заявлениями на пресс-конференции, отметил экс-сотрудник ведомства.

Возможно, <...> сейчас попробует обеспечить себе право на защиту от европейских правоохранителей взамен на то, что расскажет, скажем, какие-то нюансы коррупционных схем на Украине, — сказал Прозоров.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что покушение на Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его возможным согласием на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины. По мнению бывшего нардепа, желание сотрудничать с НАБУ могло затронуть интересы высшего руководства страны и других силовых структур.

До этого в подпольном движении Stop Grave заявили, что покушение на Ермолаева в Монако мог организовать его деловой конкурент Александр Петровский. Силовые ведомства не заинтересованы в установлении реальных заказчиков из-за особого статуса предполагаемого фигуранта.