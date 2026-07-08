ПВО сбила летевшие в направлении Москвы дроны ВСУ Собянин: три летевших в сторону Москвы дрона ВСУ сбиты средствами ПВО

Дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены три летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Других подробностей о том, где именно их ликвидировали и к какому типу они принадлежали, градоначальник не сообщил.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение стопы после детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области. Пострадавшему оказали помощь.

До этого украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Женщину доставили в больницу с акубаротравмой.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.