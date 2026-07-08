Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 03:30

ПВО сбила летевшие в направлении Москвы дроны ВСУ

Собянин: три летевших в сторону Москвы дрона ВСУ сбиты средствами ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены три летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Других подробностей о том, где именно их ликвидировали и к какому типу они принадлежали, градоначальник не сообщил.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение стопы после детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области. Пострадавшему оказали помощь.

До этого украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Женщину доставили в больницу с акубаротравмой.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума приняла закон о новых требованиях к трудовым мигрантам
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала свою семью в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.