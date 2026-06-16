Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге

Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге Полицейские провели рейд на стройке дома в Василеостровском районе Петербурга

Сотрудники миграционной службы и спецполка полиции провели рейд на строительной площадке жилого дома на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. В ходе проверки около сотни иностранных рабочих несколько человек попытались скрыться, забаррикадировав проход на верхний недостроенный этаж бетонной плитой.

Выходи по одному, руки вверх! — требовали силовики от спрятавшихся мигрантов.

Несмотря на сооруженное укрытие, мужчинам пришлось спуститься и предъявить документы. После проверки по базам МВД выяснилось, что у 12 мигрантов отсутствуют необходимые разрешения на трудовую деятельность. Им составили протоколы о нарушении миграционного законодательства, суд назначил штрафы с последующим выдворением из страны.

В полицейском главке отметили, что сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Его подозревают в незаконном использовании труда иностранных работников.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал повышение пошлин для мигрантов и предложил ввести круговую поруку с депортацией семей нарушителей. По его словам, если мигрант нарушил закон, он должен ответить перед российским судом, а весь его клан подлежит немедленной высылке из страны.