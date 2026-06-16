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16 июня 2026 в 15:17

Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге

Полицейские провели рейд на стройке дома в Василеостровском районе Петербурга

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Сотрудники миграционной службы и спецполка полиции провели рейд на строительной площадке жилого дома на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. В ходе проверки около сотни иностранных рабочих несколько человек попытались скрыться, забаррикадировав проход на верхний недостроенный этаж бетонной плитой.

Выходи по одному, руки вверх!требовали силовики от спрятавшихся мигрантов.

Несмотря на сооруженное укрытие, мужчинам пришлось спуститься и предъявить документы. После проверки по базам МВД выяснилось, что у 12 мигрантов отсутствуют необходимые разрешения на трудовую деятельность. Им составили протоколы о нарушении миграционного законодательства, суд назначил штрафы с последующим выдворением из страны.

В полицейском главке отметили, что сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Его подозревают в незаконном использовании труда иностранных работников.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал повышение пошлин для мигрантов и предложил ввести круговую поруку с депортацией семей нарушителей. По его словам, если мигрант нарушил закон, он должен ответить перед российским судом, а весь его клан подлежит немедленной высылке из страны.

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