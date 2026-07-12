В Петербурге упавшие из-за шторма деревья повредили 19 машин

В Петербурге 19 автомобилей получили повреждения из-за упавших деревьев после прохождения грозового фронта, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Всего спасатели выезжали на ликвидацию последствий непогоды 89 раз. Уточняется, что в результате происшествий никто не пострадал.

Ранее стало известно, что мощная гроза оставила без электроснабжения 42,5 тыс. жителей Ленинградской области. Подачу электричества уже восстановили более чем для 20 тыс. человек. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются поэтапно: сначала специалисты восстанавливают линии электропередачи высокого напряжения, затем распределительные сети и после этого подключают отдельных потребителей.

Между тем молния ударила в шпиль «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге во время сильной грозы. Инцидент произошел вечером 11 июля, когда на город и Ленинградскую область обрушился мощный грозовой фронт. Непогода сопровождалась сильными осадками и высокой грозовой активностью. Из-за сложных погодных условий в аэропорту Пулково были задержаны рейсы.