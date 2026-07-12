Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 12:43

В Иране раскрыли последствия удара США по объекту связи

Mehr: два человека пострадали при ударе США по провинции Керман в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека пострадали в результате ударов Соединенных Штатов по провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. Отмечается, что атака произошла на вышке связи в горной местности. Подробности произошедшего, а также информация о характере полученных пострадавшими травм еще уточняются.

Сегодня утром неприятель атаковал вышку связи в горах южной части провинции Керман. В ходе атаки два человека получили ранения, — отмечается в публикации агентства.

Ранее Вооруженные силы Ирана (Корпус стражей Исламской революции) нанесли удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Отмечается, что атака стала ответом на обстрел американскими военными иранских островов, произошедший до этого.

Между тем стало известно, что Корпус стражей Исламской революции Ирана нанес удар баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании. Уточняется, что по базе были выпущены десять боеголовок. При этом подробности последствий атаки не приводятся.

Мир
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Спасатели из Кузбасса распилили машину с застрявшим внутри ребенком
Иностранец из Узбекистана попался таможенникам с сотнями драгоценных камней
Аксенова рассказала, какие жесткие испытания прошла ради новой роли
Лавров и глава МИД Чада подписали соглашение о безвизе
Лавров указал, кто пытается сорвать договоренности России с США
Политолог объяснил, почему Трамп может поддержать санкции против России
Россиянкам ответили, вредит ли слишком частое УЗИ при беременности
Подросток погиб при попытке достать уплывший мяч
Стали известны планы брата и сестры перед исчезновением в Карелии
Российский дипломат раскрыл масштаб преступлений ВСУ
«Очень рад»: российский хоккеист о продолжении карьеры Овечкина
Педагог Пелагеи рассказала о ее детстве
В США заговорили о «революции» на поле боя из-за роботов
Два подростка пропали в Карелии
Шушинский медиафорум: журналисты против дипфейков и пропаганды
Страны Европы решили наказать МОК за снятие санкций с России
Мостовой сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Франция — Испания
Лидеры банды «Шагивалеевские» получили сроки за убийства в Коми
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.