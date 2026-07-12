В Иране раскрыли последствия удара США по объекту связи Mehr: два человека пострадали при ударе США по провинции Керман в Иране

Два человека пострадали в результате ударов Соединенных Штатов по провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. Отмечается, что атака произошла на вышке связи в горной местности. Подробности произошедшего, а также информация о характере полученных пострадавшими травм еще уточняются.

Сегодня утром неприятель атаковал вышку связи в горах южной части провинции Керман. В ходе атаки два человека получили ранения, — отмечается в публикации агентства.

Ранее Вооруженные силы Ирана (Корпус стражей Исламской революции) нанесли удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Отмечается, что атака стала ответом на обстрел американскими военными иранских островов, произошедший до этого.

Между тем стало известно, что Корпус стражей Исламской революции Ирана нанес удар баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании. Уточняется, что по базе были выпущены десять боеголовок. При этом подробности последствий атаки не приводятся.