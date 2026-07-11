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11 июля 2026 в 20:33

Появились кадры сильной грозы в Петербурге

В Сети появились кадры грозы в Петербурге после удара мощного циклона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В социальных сетях появились кадры грозы в Санкт-Петербурге, куда пришел московский циклон, передает Telegram-канал «78». По прогнозам синоптиков, скорость ветра достигнет 17 м/с, а объем осадков к 21:00 превысит 10 мм.

«Водоканал» рекомендовал водителям не оставлять машины надолго в низинах и объезжать мосты и путепроводы. Из-за неблагоприятной погоды в Пулково три авиарейса в Москву были перенаправлены в запасные аэропорты.

В Тосненском и Кингисеппском районах Ленинградской области энергетики устраняют последствия сбоя на оборудовании, произошедшего из-за ливня и грозы. Ремонтные бригады «Россетей Ленэнерго» прибыли на места аварий сразу после получения информации об отключении электричества.

Сегодня, 11 июля, на Москву обрушился мощный ливень с крупным градом, однако многие жители продолжали гулять на улицах из-за высокой температуры воздуха. Синоптики предупреждали, что ненастная погода сохранится в столичном регионе до вечера воскресенья, 12 июля.

Во время столичного ливня двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд» на юге Москвы. Их уже осмотрели медицинские работники.

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