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12 июля 2026 в 00:32

Шпиль «Лахта Центра» оказался под ударом молнии

Молния в Петербурге ударила по шпилю «Лахта Центра»

Лахта Центр Лахта Центр Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Молния ударила в шпиль «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал SHOT. Это произошло вечером, 11 июля, во время мощной грозы, которая накрыла город и Ленинградскую область.

Непогода пришла в регион вслед за Москвой. Гроза сопровождалась сильными осадками и грозовой активностью. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Пулково произошли задержки рейсов. Ограничения затронули как вылеты, так и прилеты.

Ранее в социальных сетях появились кадры грозы в Санкт-Петербурге, куда пришел московский циклон. По прогнозам синоптиков, скорость ветра достигнет 17 м/с, а объем осадков к 21:00 превысит 10 мм. В Тосненском и Кингисеппском районах Ленинградской области энергетики устраняют последствия сбоя на оборудовании, произошедшего из-за ливня и грозы.

Также 11 июля на Москву обрушился мощный ливень с крупным градом, однако многие жители продолжали гулять на улицах из-за высокой температуры воздуха. Синоптики предупреждали, что ненастная погода сохранится в столичном регионе до вечера воскресенья, 12 июля.

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Лахтацентр
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